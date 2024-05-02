Ticaret Bakanlığı açıkladı: İsrail ile tüm ithalat ve ihracat işlemleri durduruldu

Kaynak: Haber Merkezi
Ticaret Bakanlığı açıkladı: İsrail ile tüm ithalat ve ihracat işlemleri durduruldu
Ticaret Bakanlığı, Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışı sağlanana kadar İsrail ile ithalat ve ihracat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına devam eden İsrail ile ithalat ve ihracatın tamamının durdurulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan, yapılan açıklamada, "Devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Tel Aviv yönetimi Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar söz konusu kararların kesin ve kararlı bir şekilde uygulanacağı belirtildi.

Konuya ilişkin son olarak, 24 Nisan'da Ankara'da ağırladığı Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti” demişti.

54 ÜRÜN GRUBUNUN TİCARETİ KISITLANMIŞTI

9 Nisan'da Ticaret Bakanlığınca alınan kararla İsrail'e 54 ürün grubunun ticareti kısıtlanmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "İsrail, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda, kesintisiz yardıma izin verinceye kadar belirlenen kısıtlamalar yürürlükte kalacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

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