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Göç İdaresi Başkanlığı yılbaşından bu yana kaç göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana, 2 bin 183'ü Afganistan uyruklu olmak üzere 19 bin 405 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 19:48
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Göç İdaresi Başkanlığı yılbaşından bu yana kaç göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı

Göç İdaresi Başkanlığı yılbaşından bu yana kaç göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı
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Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "01-06 Mart tarihleri arasında Ağrı (2), Erzurum ve Iğdır illerinden gerçekleştirilen toplam 4 charter uçuşu (özel uçuş) ile 544 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Söz konusu uçuşla birlikte yılbaşından bu yana; Afganistan'a düzenlenen 14 charter seferi ile 2 bin 183, tarifeli seferlerle 4 bin 267 olmak üzere 6 bin 450 yabancının ülkelerine dönüşü sağlanmıştır. Tüm uyruklarla birlikte sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 19 bin 405'e ulaşmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, 2022 yılında ise; 235'i Afganistan'a, 2'si Pakistan'a olmak üzere 237 charter seferinin yanı sıra tarifeli uçuşlarla 124 bin 441 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği aktarıldı. 

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