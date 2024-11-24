Göç yolcuğu devam ediyor. Dağlık alanlarda ölümle burun buruna geliyor

Kaynak: İHA
Göç yolcuğu devam ediyor. Dağlık alanlarda ölümle burun buruna geliyor

Mardin'in Nusaybin ilçesi yaylalarına giden göçerlerin zorlu yolculuğu devam ediyor. Göç esnasında kara yollarını kullanmakta zorlanan göçerler kara yollarında oto sürücülerine zor anlar yaşatıyor.

Havaların soğumasıyla beraber Van, Bitlis gibi illerden gelerek Gercüş üzerinden Mardin'in Nusaybin ilçesi yaylalarına giden göçerlerin zorlu yolculuğuna 15 gün kaldı. Göç yolunda olan besiciler, bazen karayolunda, bazen de arazi ve dağlık alanlardan geçerken çoğu zorlukla karşılaşıyor. Karayollarını kullanırken arabaların tehlikesiyle, dağlık alanlardan geçerken de uçurumlarla karşı karşıya gelen göçerler, yılda ortalama 3 ayı yolda geçiriyor.

Göçerlerden Şahin Alpa Kütle, "Bitlis ve Muş taraflarında geliyoruz. Bazen 1 ay, bazen 3 aya yakın yollarda kalıyoruz. Göçerlik zor bir iş. Yollarda geldiğimiz zaman şoför, tarlalardan geldiğimiz zamanda vatandaşlar kızıyor. Koyunlarımız çoğu zaman susuz kalıyor, çok zor bir süreçten geçiyoruz" dedi.

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