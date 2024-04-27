Göcek’te 100 metrelik yükseklikten düşen kişi öldü

Kaynak: İHA
Göcek’te 100 metrelik yükseklikten düşen kişi öldü
Muğla'da köpeği ile birlikte yürüyüşe çıkan B.D yaklaşık 100 metre yükseklikten kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi Taşbaşı mevkiinde acı bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, köpeği ile beraber yürüyüşe çıkan 32 yaşındaki B.D., yaklaşık 100 metre yükseklikten kayalıklara düştü. B.D.'nin 59 yaşındaki Babası S.D., oğluna uzun süre ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ekipler arama çalışması yaptı. Yapılan çalışmada, B.D. kayalıkların üzerinde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde B.D.’nin hayatını kaybettiğini tespit edildi. B.D’nin cansız bedeni bulunduğu yerden ekipler tarafından çıkartıldı.

B.D’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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