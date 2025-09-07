Göçmen botu, sahil güvenlik botuna çarptı: Ölüler var

Kaynak: DHA
Göçmen botu, sahil güvenlik botuna çarptı: Ölüler var

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan botun, Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele kapsamında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurları tarafından icra edilen görev sırasında 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 34 düzensiz göçmeni taşıyan fiber karinalı yüksek süratli bot, Ayvalık ilçesi Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptı. Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında denize düşen düzensiz göçmenlerden 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kayıp olduğu değerlendirilen bir düzensiz göçmeni arama çalışmaları sürüyor.

Konuya ilişkin Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

2-008.jpg

