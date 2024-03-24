Göçmen kaçakçılarına 6 ilde dev operasyon

Kaynak: Haber Merkezi
Göçmen kaçakçılarına 6 ilde dev operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen KALKAN-16 operasyonunun ayrıntılarını aktardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi X hesabından yaptığı bir paylaışımda, Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'KALKAN-16' operasyonunun tüm ayrıntılarını aktardı.

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Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerimiz tarafından düzenlenen nefes kesen operasyonda 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 kaçak göçmenin kıskıvrak yakalandığını sözlerine ekledi.

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Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, Muğla’da 15 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 7’si tutuklanırken, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Bursa’da ise 4 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve hepsinin hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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