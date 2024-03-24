Göçmen kaçakçılarına 6 ilde dev operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi X hesabından yaptığı bir paylaışımda, Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'KALKAN-16' operasyonunun tüm ayrıntılarını aktardı.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerimiz tarafından düzenlenen nefes kesen operasyonda 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 kaçak göçmenin kıskıvrak yakalandığını sözlerine ekledi.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, Muğla’da 15 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 7’si tutuklanırken, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Bursa’da ise 4 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve hepsinin hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.