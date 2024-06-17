Göçmen kaçakçılarının sinsi planı işe yaramadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Göçmen kaçakçılarının sinsi planı işe yaramadı

Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Samsun'da göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bayramı fırsat bilen A.Y. ve İ.A.A. adlı şahıslar 'polis kontrolü olmaz' düşüncesiyle Türkiye'ye kaçak olarak giren 7 Afgan uyruklu kaçak göçmeni Erzurum'dan Sakarya'ya götürmek için 2 ayrı otomobil ile harekete geçti.

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Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, A.Y.'nin aracıyla kaçak göçmenleri taşıdığı, İ.A.A.'nın ise aracıyla önden gidip polis uygulamasını gördüğünde gelmemesi için arkadan gelen A.Y.'ye telefonla haber verdiği ortaya çıktı.

Göçmen kaçakçıları Samsun'un Tekkeköy ilçesinde polis uygulama noktasını fark edince önden giden İ.A.A.’nın haber vermesi üzerine, geriden gelen A.Y. araçtaki Afgan göçmenleri araçtan indirdi.

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanırken, gözaltına alınan A.Y. ve İ.A.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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