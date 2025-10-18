Bodrum, Marmaris, Fethiye, Aydın, İstanbul ve Balıkesir’de sabah saatlerinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şebeke elemanlarının kaldığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
19 şüpheli gözaltı alındı. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 19 fişek, 5 gram kenevir, 3 bıçak, 4 dürbün, 1 gece görüşlü dürbün, 1 tekne motoru, 2 kameralı dron, 2 uydu telefonu, 1 telsiz, 2 eski tip cep telefonu, 10 yabancı ülke bayrağı, 20 can yeleği, 4 akü ve 50 litre mazot ele geçirildi.
Şüphelilerin, düzensiz göçmenleri Bodrum’a getirip burada konaklattıkları, ardından botlarla Yunanistan ve İtalya’ya gönderdikleri belirlendi.
Operasyon kapsamında adliyeye çıkarılan18 şüpheli tutuklandı.