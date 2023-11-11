Göçmen kaçakçılığı operasyonu. Altından polis ve nüfus idaresi görevlileri çıktı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, aralarında polislerin de olduğu 6 kamu personelinin de bulunduğu 15 şüpheli göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

KAYNAK: ANKA
Göçmen kaçakçılığı operasyonu. Altından polis ve nüfus idaresi görevlileri çıktı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, önemli bir operasyona imza attı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Hasan G. ve bazı adamları operasyonla gözaltına alındı. Polis şebeke elebaşının telefonunu inceledi. Yapılan araştırmada, şüpheli ile irtibatlı 10 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüpheliler 7 Kasım’da düzenlenene operasyonla yakalandı. Şüphelilerin dijital incelemesinden belirlenen 5 şüpheli daha tespit edilerek gözaltına alındı.

POLİS, NÜFUS VE VERGİ DAİRESİ ÇALIŞANI

Gözaltına alınan 15 şüpheliden 3’ünün aktif görevde polis memuru, 2’sinin nüfus idaresinde çalışan personel, birinin ise vergi memuru olduğu anlaşıldı.

Şebekenin nasıl çalıştığı da polis ekiplerince araştırıldı. İddiaya göre, gözaltına alınan memurlar, alınan tahdit ve pasaport bilgileri ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü üzerinden usulsüz işlemler yaptı. Kaçak olarak Türkiye'ye gelen yabancıların ikamet izni almasını sağladı. Bu işlem yapılırken, suça karışan bazı yabancıların da parmak izi kayıtları silindi.

BOŞ EVLERE YABANCI İKAMETİ

Böylece, vize ihlali yapan yabancılara tahdit konulmasının engellendiği, böylelikle Türkiye'ye girişlerinde herhangi bir yasakla karşılaşmadıkları da anlaşıldı. Bazı yabancıların hakkında giriş yasağı bulunmasına rağmen ülkeye girişinin sağlandığı da tespit edildi.

Araştırmada, şüphelilerin ikamet izni almak isteyen yabancıları üçüncü kişilerin adreslerinde oturuyor gibi gösterildiği de belirlendi. Ev sahibinin haberi dahi olmadan dairesinde gösterilen yabancılara usulsüz ikamet izni alındığı ve tüm bu işlemleri maddi menfaat karşılığında yapıkdığı belirlendi.

MOTO KURYE İLE ADRES KONTROLÜ

İddiaya göre, şebeke boş evleri belirlemek için iş nüfus çalışanı S.B.’den bilgi aldı. Bu adresler moto kurye F.Ö. tarafından kontrol edildi. Uygun olan adresler, sahte belgeler üzerinden yabancıların kaldığı konutlar olarak gösterildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2’si serbest kalırken 13 şüpheli dün adliyeye gönderildi.

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