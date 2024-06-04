Göçmen kaçakçısı diye peşine düştükleri araçtan FETÖ’cüler çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Göçmen kaçakçısı diye peşine düştükleri araçtan FETÖ’cüler çıktı

Tekirdağ’da polis ekipleri göçmen kaçakçılığı şüphesi ile durdurdukları 3 araçta 5 FETÖ üyesi 8 şahsı yakaladı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri tarafından, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan olan FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik denetim yapıldı. Yapılan operasyon ile hareket ettikleri tespit edilen 3 araba durduruldu.

Sürücülerin çelişkili ifadelerinden sığınmacı kaçakçılığı şüphelileri ve organizatörü oldukları düşünülerek, araba içerisindeki 5 yolcunun kimlik bilgileri incelendiğinde Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan dolayı yerel mahkemeler ve istinaf mahkemelerinde davaları bulunan 4 ihraç emniyet mensubu, 1 ihraç öğretmen oldukları belirlendi.

Bu kapsamda 8 kişi yakalandı. Araba ve şüpheliler incelendiğinde ise 41 bin 85 euro, 3 bin 920 dolar, 20 paund, 7 bin 200 Türk lirası ile cep telefonları ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. "Göçmen kaçakçılığı" suçundan şüpheli olan 3 kişi ile ihraç öğretmen adli kontrol ile serbest kaldı. 4 ihraç emniyet mensubu ise tutuklandı.

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