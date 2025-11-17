Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kuznica ve Bobrowniki sınır kapılarını yeniden açma kararı, büyük sayıdaki göçmenin Polonya'ya geçmeye çalıştığı sınırın "güvenli hale getirilmesinin" ardından alındı. Polonyalı yetkililer, kapıların açılmasına dair kararı, yerel yönetimlerle ve iş insanlarıyla istişare yaparak aldıklarını vurguladı.

Yeni kurallara göre, Kuznica Sınır Kapısı'ndan otobüsler hariç yalnızca yolcu araçlarının geçişi kabul edilecek. Bobrowniki Sınır Kapısı'ndan ise otomobil, otobüs ve yük araçlarının geçişine izin verilecek.

Polonya, Kasım 2021'de Kuznica Sınır Kapısı'nı Belarus'un sınırdan yüzlerce göçmeni geçirmeye çalıştığını iddia ederek kapatmıştı.

Bobrowniki Sınır Kapısı ise Şubat 2023'te gazeteci ve aktivist Andrzej Poczobut'un Belarus'ta hapse mahkum edilmesi ardından kapatılmıştı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, açılışın "deneme amaçlı" ve Litvanya ile istişare edilerek yapılacağını açıklamıştı.