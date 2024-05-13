Göçük altında kalan işçi yaralandı

Çorum Gemici Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İlçe Jandarma Karakolu'nun yeni binasının inşaat alanında, kazı çalışmaları sürerken göçük meydana geldi ve alanda görevli Osman Beker isimli işçi beline kadar göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi, ekiplerin çalışmaları sonucunda kurtarıldı ve ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin bacağında kırık olduğu ve hayati riskinin olmadığı belirtildi.