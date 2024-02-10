Göçükte ölen madenci toprağa verildi

Kaynak: DHA
Göçükte ölen madenci toprağa verildi
BURSA'nın Harmancık ilçesinde krom madeninde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Beytullah Çuhadar (37), toprağa verildi.

Harmancık ilçesi Meyran mevkisindeki Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.’ye ait krom madeninde dün saat 11.00 sıralarında göçük oldu. Yerin 200 metre altında çalışan Beytullah Çuhadar, göçük altında kaldı. İşçilerin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla Beytullah Çuhadar göçük altından çıkarılıp, yaralı olarak ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Çuhadar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Beytullah Çuhadar’ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak, öğlende Karaca Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Cenazeye Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Çuhadar’ın yakınları ve çalışma arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Beytullah Çuhadar’ın cenazesi, ilçe Mezarlığı'na defnedildi.

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