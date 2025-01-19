Göğsünden bıçaklanan genç öldü

Kaynak: İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan tüfekli, bıçaklı kavgada göğsünden bıçaklanan bir kişi hayatını kaybederken, olayın şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Kazım Karabekir Mahallesi Mesci Baba Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle meydana gelen kavgada pompalı tüfek ve bıçak kullanıldı. Kavgada göğsünden bıçaklanan E.Ç. ağır yaralanırken, olaya karışanlar ise kaçtı.

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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralı ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, yaptığı aramalarda şüphelilerin kaçarken attığı 2 pompalı tüfeği ele geçirdi.

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Şüphelileri yakalamak için polis ekipleri metruk binaları ve bahçeleri didik didik aradı. Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen 4 kişi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. E.Ç. ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlamasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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