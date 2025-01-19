Göğsünden bıçaklanan şahıs ağır yaralandı

Polis ekipleri kaçan şüphelileri didik didik ararken, olaya karışan 4 kişi yakalandı.

Aktarılan bilgilere göre ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Mesci Baba Caddesi üzerinde bir evde meydana gelen olayda 2 grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle meydana gelen kavga sırasında pompalı tüfek ve bıçak kullanıldı. Kavgada göğsünden bıçaklanan 1 kişi ağır yaralanırken, olaya karışanlar ise hemen. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralı ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis; çevrede yaptığı aramalarda şüphelilerin kaçarken attığı 2 pompalı tüfeği ele geçirirken şüphelileri yakalamak için ise metruk binaları ve bahçeleri didik didik aradı.

Yapılan çalışmalarda olaya karıştığı belirlenen 4 kişi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.