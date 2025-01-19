Göğsünden bıçaklanan şahıs ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Göğsünden bıçaklanan şahıs ağır yaralandı

Kayseri Melikgazi'de iki grup arasında çıkan tüfekli, bıçaklı kavgada göğsünden bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri didik didik ararken, olaya karışan 4 kişi yakalandı.
Aktarılan bilgilere göre ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Mesci Baba Caddesi üzerinde bir evde meydana gelen olayda 2 grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle meydana gelen kavga sırasında pompalı tüfek ve bıçak kullanıldı. Kavgada göğsünden bıçaklanan 1 kişi ağır yaralanırken, olaya karışanlar ise hemen. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralı ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis; çevrede yaptığı aramalarda şüphelilerin kaçarken attığı 2 pompalı tüfeği ele geçirirken şüphelileri yakalamak için ise metruk binaları ve bahçeleri didik didik aradı.

Yapılan çalışmalarda olaya karıştığı belirlenen 4 kişi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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