Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy Bodrum'da kulübe tuttu. Görenler inanamadı

Gökçe Bahadır, sanatçı dostlarının aksine Bodrum’da mütevazı bir tatili tercih etti. Ünlü oyuncu ve müzisyen eşi Emir Ersoy, Bodrum Kızılağaç’ta kiraladıkları kulübede görüntülendi.

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy Bodrum'da kulübe tuttu. Görenler inanamadı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, Bodrum'da objektiflere yansıdı. Kızılağaç Mevkii'nde kiraladıkları mütevazı kulübede objektiflere takılan çift, doğayla baş başa kafalarını dinleyip, organik besleniyor.

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KAHVALTIDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Deniz manzarası yerine tabiatı seçen çift, erken saatlerde kahvaltı yaparken görüntülendi. Kendi yetiştirdikleri biberleri toplayıp organik beslenen çift, kaldıkları bölgede köylülerin gözdesi oldu.

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KALDIKLARI BÖLGEDE SON EV

Çift ile yakından ilgilendikleri öğrenilen köylülerin, çiftin kapasını sürekli çaldığı görüldü. Kaldıkları bölgede en son ev olduğu görülen çiftin ise durumdan memnuniyeti objektiflere böyle yansıdı.

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