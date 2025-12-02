Bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü 2010 yılında ekranlara veda etmişti. Finalinin üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen hala izlenmeye devam ediyor.

Yaprak Dökümü'nü bu kez dizide Leyla karakterine hayat veren Gökçe Bahadır gündeme getirdi.

‘AĞAÇ İÇİN 2 SAAT YOL GİTTİK’

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Gökçe Bahadır, dizinin afiş hikayesinin bilinmeyenlerini ilk kez anlattı. Dizinin afişinde bulunan ağaç için 2 saat yol gittiklerini Bahadır şöyle anlattı:

"Şu ağaç için ne yol gittik biliyor musun? 2 buçuk saat inanamazsın! Bu ağaç hiçbir yerde yokmuş, Tekirdağ’da varmış. Prodüksiyon dedi ki gidiyoruz. Biz bir buçuk, iki saat bu afişi çekmek için ağacın yayına gittik. Ama sonra gördüğümüzde de büyülendik. Etrafta hiçbir şey yok tek kocan bir ağaç. Bizden sonra Yaprak Dökümü ağacı oldu” dedi.

DEVAM ETSEYDİ HERKES OYNARDI

Gökçe Bahadır ayrıca Leyla karakterini oynamayı çok sevdiğini dizinin sürseydi herkesin oynamaya devam edeceğini söyledi.