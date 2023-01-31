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Gökçeada Belediye Başkanı gözaltına alındı

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 11:01
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Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alındı

Gökçeada Belediye Başkanı gözaltına alındı
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gökçeada'da bazı adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D, kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Başka bir suçtan tutuklu müteahhit K.Ç'nin de şüpheliler arasında olduğu öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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dizboyu
31.01.2023 11:31
Çöküşün ayak sesleri  
 
M.TÜRK
31.01.2023 11:26
muhalefetin tüm belediyelerini işgal edecekler özelliklede rantın yüksek olduğu yerlerde.iktidar gökçeadaya uzun süredir çökme ğeşindeydi.hiç bir davaya inanmıyorum hepsi siyasi.  
 
Hasan
31.01.2023 11:08
AKP ve MHP belediyelerin bir çoğunda bu tür olaylar normal hale geldi rant, iltimas peşkeş rüşvet ana karakterleri. Bunları normal görevleri gibi yapıyorlar.  
 
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