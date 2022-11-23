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Gökçeada feribot seferleriyle ilgili yeni gelişme

Çanakkale'de, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 15:53
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Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli 

Gökçeada feribot seferleriyle ilgili yeni gelişme
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Buna göre; Gökçeada'dan Kabatepe'ye bugün saat 13.00, 18.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00 ve 20.00 seferleri iptal oldu.

Yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında karşılıklı olarak saat 19.00 ve 21.00'de sefer yapılacağı belirtildi. (AA)

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