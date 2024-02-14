Gökçeada ile Bozcaada feribot seferlerine ‘fırtına’ engeli

Kaynak: AA
Gökçeada ile Bozcaada feribot seferlerine ‘fırtına’ engeli
Çanakkale’deki Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinin bir kısmı, beklenen fırtına sebebiyle yarın için iptal edildi.

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan duyuruda, yarın Kabatepe’den Gökçeada’ya saat 09.00, Gökçeada’dan Kabatepe’ye saat 11.00, Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 10.00 ve Geyikli’den Bozcaada’ya saat 11.00’deki seferlerin gerçekleştirilmeyeceği belirtildi.
Ancak, diğer seferlerde herhangi bir değişiklik olmayacağı ifade edildi.

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