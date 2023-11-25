Gökçeada ve Bozcaada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

KAYNAK: İHA
Gökçeada ve Bozcaada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Kabatepe-Gökçeada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.

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