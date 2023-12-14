Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın tek sefer düzenlenecek

Kaynak: AA
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın tek sefer düzenlenecek
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Gökçeada ve Bozcaada feribot hattında yarın bir gidiş ve geliş seferi yapılacağını duyurdu.

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 17.00'de, Geyikli'den ise saat 18.00'de sefer yapılacağı, planlı tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiğini duyuruldu.

GÜN İÇERİSİNDE TEK SEFER

Kabatepe-Gökçeada hattında ise yarın gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 seferlerinin yapılacağı, planlı diğer tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.

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