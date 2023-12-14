Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın tek sefer düzenlenecek

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 17.00'de, Geyikli'den ise saat 18.00'de sefer yapılacağı, planlı tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiğini duyuruldu.

GÜN İÇERİSİNDE TEK SEFER

Kabatepe-Gökçeada hattında ise yarın gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 seferlerinin yapılacağı, planlı diğer tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.