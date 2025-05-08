Gökçedere Göleti’ne yağışların etkisi ne oldu?

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesindeki Gökçedere Gölet'inin su seviyesi, kar sularının ve yağmurun etkisiyle yükseldi.

Bayburt'ta etkili olan yağışların ardından Gökçedere Gölet'indeki su seviyesi bir hayli arttı. Kar sularıyla ve yağışlarla beslenen, kentin simgesi Çoruh Nehri başta olmak üzere, yaklaşık 40 metre derinliğindeki göletin su seviyesi yükseldi. Çiftçiye can suyu olan göletin belli bir doluluk oranına ulaşmasıyla beldede çiftçilik yapan vatandaşlar, göletin suyuyla tarım arazilerini sulayabilecek.