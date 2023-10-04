Gökçek’in bürokratından büyük vurgun. “Toplum Yararına Programı” kendi yararına kullandı

Melih Gökçek döneminde işe alınan bürokratın, İŞKUR’un Toplum Yararına Program’ı kapsamında yüzlerce kişiyi belediyeye çalışıyor gibi göstererek maaşlarının yarısını aldığı ortaya çıktı.

Gökçek’in bürokratından büyük vurgun. “Toplum Yararına Programı” kendi yararına kullandı

Melih Gökçek döneminde işe alınan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Büro Şefi olarak görev yapan Neslihan K’nın yüzlerce kişiyi maaşlarının yarısını rüşvet olarak alarak işe aldığı ve bu kişilerin hiçbir zaman fiilen çalışmadığı ortaya çıktı.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Melih Gökçek döneminde yaşanan skandal bir usulsüzlük daha açığa çıktı. Usulsüzlüğe yönelik belgeler, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Gökçek dönemi bürokratlarından Neslihan K. isimli Büro Şefi’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki pozisyonu kullanarak yüzlerce kişiden rüşvet aldığı açığa çıkarıldı.

Neslihan K, 30 Mayıs 2013 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol ve Asfalt Müdürlüğü’nde Büro Şefi olarak göreve başladı. Dönemin ABB Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınar, Neslihan K’yi İŞKUR bünyesinde yürütülen Toplum Yararına Program kapsamında dokuz ay boyunca belediyede istihdam edilecek kişilerle ilgili işlemleri yürütmesi için 13 Mayıs 2015 tarihinde yetkilendirdi.

SGK İŞVEREN YETKİLİSİ

Skandala konu usulsüzlük tam da bu noktada başladı. SGK İşveren Sistemi kullanıcı giriş sayfasında kullanıcı adı, şifresi ve işyeri şifresine sahip tek yetkili olan Neslihan K, TYP kapsamında işe yerleştirilen Şule M’yi sekreteri gibi çalıştırdı. İkili, TYP listesinde bulunan kişilerin kişisel bilgilerini ve iletişim bilgilerini sistemden alarak arşivledi.

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EV TOPLANTILARI

Sigortasız çalışan ya da işsiz olup ekonomik sorunlar yaşayan kişilere ulaşan Neslihan K. ve Şule M, “Belediyede sigortalı” iş vaadi vererek, “İşe gitmenize gerek kalmayacak ancak maaşınızın yarısından fazlasını bize vereceksiniz” dedi. İkilinin, bu kapsamda 2015 yılında ev kadınlarının organize ettiği toplantılara katıldığı, telefonla ve yüzyüze çok sayıda kişiden rüşvet istediği bildirildi.

YOLSUZLUĞU DOĞRULAYAN İFADELER

Bu yolla çok sayıda kişiyi belediyede çalışıyormuş gibi gösteren kişiler hakkında şikayet üzerine 2019 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme de yolsuzluğun büyüklüğünü ortaya koydu. Neslihan K’nin TYP kapsamında belediyede çalışmadıkları halde çalışıyor gibi gösterdiği şüphelilerin ifadeleri, olayın doğruluğunu gözler önüne serdi. Neslihan K’nin İŞKUR'dan haksız yere aldığı paralar ile kurumu yüz binlerce liralık zarara uğrattığı kaydedildi.

ABB DAVAYA MÜDAHİL

Neslihan K, Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ardından 2019 yılında tutuklandı. Neslihan K. ve Şule M’nin tutuklu yargılanmasının devam edildiği belirtildi. 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerin ardından göreve gelen ABB yönetiminin, kamu kaynaklarının alet edildiği usulsüzlüğe yönelik davaya 31 Aralık 2019 tarihinde müdahil olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, tutuklu olarak yargılanan Neslihan K. ve Şule M, Covid-19 tedbirleri kapsamında, “Yurtdışı yasağı ve adli kontrol” kararı verilerek salıverildi. Sanıklar hakkında halen adli kontrol tedbirinin devam ettiği, bir sonraki duruşmanın 24 Ekim’de görüleceği ifade edildi.

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