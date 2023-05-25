Gökhan Alkan'ı dolandırmıştı! Sahte emlakçı için karar çıktı

Oyuncu Gökhan Alkan, bir emlak sitesinden beğendiği evi kiralamak için kapora yatırmıştı. Sahte emlakçı olduğunu sonradan öğrendiği kişiye para kaptıran oyuncu Gökhan Alkan şikayetçi oldu. Yakalanan şahıs, nitelikli dolandırıcılıktan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gökhan Alkan'ı dolandırmıştı! Sahte emlakçı için karar çıktı

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Ünlü sanatçı Gökhan Alkan, geçtiğimiz yıl ünlü bir emlak kiralama sitesinden kiralık daire bakıyordu. Beşiktaş'ta beğendiği lüks bir daireye talip olan Alkan, sitede emlak sahibi olarak görünen şahısla iletişime geçti. Detaylarda anlaşan ünlü sanatçı, kendisini emlak sahibi olarak tanıtan Ali Ekber G.'ye kaparo adı altına bin lira para gönderdi. Ertesi gün kontrat imzalamak ve daireyi görmek için Ali Ekber G.'yi arayan Alkan, numaranın kullanım dışı olduğunu gördü.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Gökhan Alkan'ın para gönderdiği IBAN hesabının sahibi tespit edildi. Ali Ekber G.'nin parayı Manisa'daki bir ATM'den çektiği belirlendi.

İfadesi alınan Ali Ekber G., geçen yıl Ağustos ayında cüzdanını kaybettiğini, cüzdanında kimliğinin ve banka kartlarının bulunduğunu, banka kartlarının üzerinde de şifrelerin yazılı olduğu bir kağıt bulunduğunu ileri sürdü. Kendisinin dolandırıcı olmadığını ileri süren Ali Ekber G.'nin aynı suçlardan benzer sabıka kayıtlarının olduğu belirlendi.

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ÜNLÜ İSİM HAKİM KARŞISINDA

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Ali Ekber G. Hakkında, 'Dolandırıcılık' suçundan dava açtı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada Gökhan Alkan'ın ifadesi alındı. Hakim karşısına çıkarak yaşadıklarını yeniden anlatan ünlü isim, kendisini dolandıran şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etti.

HAPİS ÇIKTI

Yapılan yargılamada suçtan kurtulmaya yönelik ifade veren Ali Ekber G. 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan 4 yıl hapis ve 100 gün adli para cezasına çarpıtıldı. Cezasına indirim yapılan Ali Ekber G.'nin 3 yıl 4 ay hapsine ve 1660 lira adli para cezası ödemesine karar verildi.

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