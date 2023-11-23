Gökhan Çıra ve Eylül Keleş üzücü haberi aynı anda paylaştılar

Selin Ciğerci ile 2 kere evlenip boşanan Gökhan Çıra ve bir süredir birliktelik yaşadığı Eylül Keleş’ nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmışlardı. Çift birlikte paylaşım yaparak ayrıldıklarını söylediler.

Ufuk Cingöz
Gökhan Çıra ve Eylül Keleş üzücü haberi aynı anda paylaştılar

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra, bir süredir birlikte olduğu Eylül Keleş ile 5 Ekim'de nişanlanmıştı. Aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı törenle evlilik yolunda ilk adımı atan çiftten düğün tarihi beklenirken ayrılık haberi geldi.

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Gökhan Çıra ve Eylül Keleş çifti, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerini noktaladıklarını açıkladı. Aynı anda Instagram hesaplarından paylaşım yapan ikili, ayrıldıklarını duyurdu.

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Gökhan Çıra paylaşımında "Sürekli ilişkim hakkında bir şeyler yazılıp çiziliyor. Buradan toplu cevap vermek istedim, ilişkim bitmiştir. Saygı duymanızı rica ediyorum" dedi.

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Eylül Keleş ise paylaşımında "Severek çıktığımız bu yolda anlaşarak bitirme kararı aldık. Bu süreçte herkesin bize saygı duymasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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NİŞAN TÖRENİ YAPMIŞLARDI

Gökhan Çıra ve Eylül Keleş 5 Ekim'de aile arasında yapılan bir törenle nişanlanmıştı.

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