Gökhan Dinç'ten ilginç Jose Mourinho önerisi

Süper Lig'de Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşerken yorumcu Gökhan Dinç'ten ilginç bir öneri geldi.

"23 NİSAN'DA MOURINHO LİDERLİK KOLTUĞUNDA OTURSUN"

Dinç "Jose efendi sezonun başından beri liderlik koltuğuna 1 kere bile oturmadın, 1 hafta bile oturmadın. Okan Buruk’a sesleniyorum. Senin seviyene inmeyeceğini söyleyen Jose Mourinho'ya 23 Nisan’da 1 kere liderlik koltuğuna oturtmanızı tavsiye ediyorum. Okan Buruk'un seviyesine inmeyeceğim diyor sen ne zaman Türkiye'de o seviyeye çıktın." ifadelerini kullandı.