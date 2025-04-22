Gökhan Dinç'ten ilginç Jose Mourinho önerisi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gökhan Dinç'ten ilginç Jose Mourinho önerisi

Yorumcu Gökhan Dinç hiç liderlik yaşayamayan Jose Mourinho'ya ilginç bir öneri getirdi.

Süper Lig'de Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşerken yorumcu Gökhan Dinç'ten ilginç bir öneri geldi.

"23 NİSAN'DA MOURINHO LİDERLİK KOLTUĞUNDA OTURSUN"

Dinç "Jose efendi sezonun başından beri liderlik koltuğuna 1 kere bile oturmadın, 1 hafta bile oturmadın. Okan Buruk’a sesleniyorum. Senin seviyene inmeyeceğini söyleyen Jose Mourinho'ya 23 Nisan’da 1 kere liderlik koltuğuna oturtmanızı tavsiye ediyorum. Okan Buruk'un seviyesine inmeyeceğim diyor sen ne zaman Türkiye'de o seviyeye çıktın." ifadelerini kullandı.

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