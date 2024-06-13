Gökhan İnler'in yeni takımı belli oldu

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Gökhan İnler'in yeni takımı belli oldu

Geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren ancak hiç forma giymeden sezonu bitiren Gökhan İnler, yeni kulübüne imza attı.

Geçen sezonun en şaşkınlık yaratan transferiydi Beşiktaş'ın Gökhan İnler'i kadrosuna katması.

Zaten 39 yaşındaki futbolcu da hiç forma giymeden sezonu tamamladı.

Gökhan İnler, kariyerinde Udinese, Napoli, Leicester City, Başakşehir'de forma giydi. Son olarak da Adana Demirspor formasıyla 3 sezon oynadıktan sonra futbolu bırakması beklenirken Beşiktaş'a imza attı.

İsviçre Milli Takımı'nda da 70 maçta oynayan Gökhan İnler, artık futbolu bıraktı ve sportif direktör oldu.

Serie A ekiplerinden Udinese, Gökhan İnler'in sportif direktörlük görevine getirdiğini açıkladı.

Gökhan İnler, Udinese'de 4 sezon futbol oynamıştı.

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