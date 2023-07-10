Gökhan Keser’e mahkemeden kötü haber

İstanbul Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya göre; Keser ile Seshen Medya “Katil Kim” adlı çizgi roman ve yarışma projesi için sözleşme imzaladı. Keser 13 bölümde yapımcı, oyuncu ve model olarak görev alacaktı.

Firma, 2021’de unvanını İzoterm Dijital Pazarlama ve Satış olarak değiştirdi. Keser, ilk dört bölümü tamamladı. Diğer bölümler çekilmedi. Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Keser’in avukatı İsmail Demirci, “Hak ettiği ücret müvekkile ödenmemiştir” dedi.

Mahkeme, ‘dava şartı yokluğu’ nedeniyle davayı reddetti.

