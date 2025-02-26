Gökhan Özoğuz'dan 'Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşıyor' iddiasına yanıt

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Gökhan Özoğuz'dan 'Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşıyor' iddiasına yanıt

Geçtiğimiz aylarda evliliğini sonlandıran Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadığı iddiasına yanıt verdi.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, geçen ay 13 yıllık eşi Melis Ülken ile tek celsede boşanmıştı. Çocukların velayetini Melis Ülken aldı.

Gökhan Özoğuz'un oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile Londra'da yakınlaştığı ve ikilinin arasındakinin aşka dönüştüğü yönünde haberler yapıldı.

Gökhan Özoğuz konuyla ilgili Instagram hesabından yaptığı açıklamada Farah Zeynep Abdullah ile yeni bir film projesi yaptıklarını belirtti. Özoğuz "Haberi yapan arkadaş senarist olmuş Farah'a rol vermiş gibi. Ne alaka yahu" ifadelerini kullandı.

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