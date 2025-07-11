Gökhan Sazdağı Fenerbahçe'ye gidecek mi? Resmi açıklama geldi

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı'nı transfer etmek istediği iddia edilmişti. Bu konu hakkında sarı-kırmızılılarda başkan Nurettin Açıkalın, Radyospor'da açıklamalarda bulundu.

NURETTİN AÇIKALIN İDDİALARI YALANLADI

Açıkalın, Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe'den teklif almadıklarını söyledi. Nurettin Açıkalın, "Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe'den tarafımıza gelen resmi teklif yok. TFF Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kulüp başkanlarıyla birlikteydik, bu konu hiç konuşulmadı. Gökhan camiamız için değerli bir futbolcu, kaptanımız. Gökhan için belirlediğimiz bonservis var, şu anda bunu açıklayamam." dedi.



Kayserispor'da geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan 30 yaşındaki Gökhan Sazdağı, 4 asist yaptı.