Gökhan Sazdağı Fenerbahçe'ye gidecek mi? Resmi açıklama geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Gökhan Sazdağı Fenerbahçe'ye gidecek mi? Resmi açıklama geldi

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, adı Fenerbahçe ile anılan Gökhan Sazdağı için bir açıklama yaptı. Açıkalın, böyle bir transferin gündemlerinde olmadığını söyledi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı'nı transfer etmek istediği iddia edilmişti. Bu konu hakkında sarı-kırmızılılarda başkan Nurettin Açıkalın, Radyospor'da açıklamalarda bulundu.

thumbs-b-c-24cdedbf960bd7e8cfbf8091f46467ad.jpg

NURETTİN AÇIKALIN İDDİALARI YALANLADI

Açıkalın, Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe'den teklif almadıklarını söyledi. Nurettin Açıkalın, "Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe'den tarafımıza gelen resmi teklif yok. TFF Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kulüp başkanlarıyla birlikteydik, bu konu hiç konuşulmadı. Gökhan camiamız için değerli bir futbolcu, kaptanımız. Gökhan için belirlediğimiz bonservis var, şu anda bunu açıklayamam." dedi.

Kayserispor'da geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan 30 yaşındaki Gökhan Sazdağı, 4 asist yaptı.

Son Haberler
AKP'li başkan için küçük kız çocuğuna taciz iddiası
AKP'li başkan için küçük kız çocuğuna taciz iddiası
Sarı bikinisiyle sere serpe uzandı! Aslı Sümen'in pozlarına beğeni yağdı
Sarı bikinisiyle sere serpe uzandı! Aslı Sümen'in pozlarına beğeni yağdı
Fenomen su aygırının doğum gününe ziyaretçi akını
Fenomen su aygırının doğum gününe ziyaretçi akını
Türkiye'ye yılın ilk beş ayında 4 milyar 727 milyon dolarlık yatırım!
Türkiye'ye yılın ilk beş ayında 4 milyar 727 milyon dolarlık yatırım!
Piknik keyifleri pahalıya patladı!
Piknik keyifleri pahalıya patladı!