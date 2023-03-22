Gökhan Zan İYİ Parti'ye katıldı. Aday adayı oldu. Rozetini Akşener taktı

Hatay'da depreme yakalanan ve yardım çağrısıyla gündeme gelen Hatayspor'un eski antrenörü Gökhan Zan İYİ Parti’den milletvekili aday adayı oldu.

Gökhan Zan ve eşi İYİ Parti grup toplantısında katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Mera Akşener, Zan’a rozetini taktı.

Zan açıklamasında, "Ata'mızın bize son armağnıdır. Mustafa Kemal'in de dediği gibi; Hatay benim şahsi meselemdir" dedi.

Öte yandan Trabzonspor'un eski kaptanlarından Ünal Karaman İYİ Parti'ye katıldı.

ADAY ADAYI OLDU

İsmail Küçükkaya, 'Yeni Bir Sabah' programında Gökhan Zan'ın adaylığı ile ilgili gelişmeyi duyurmuştu.

Küçükkaya, şunları söyledi:

"Gökhan Zan, Hatay'da depremzedeydi. Eşi ile birlikte buraya geldi geçen hafta ve Türkiye kilitlenmişti. Gökhan Zan da o yayının hemen ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından davet edildi. Eşi Müge Zan ile birlikte Akşener'le görüştü. Akabinde de Akşener telefonda da söyledi, orada da söyledi. 'Sen mutlaka siyasette olmalısın. Nerede istiyorsan. Eğer gönlün CHP'de ise onu da ayarlarız, biz artık Millet İttifakı'yız' demiş. Gökhan Zan ve eşi de bugün İYİ Parti'nin grup toplantısına gidiyor."

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM" DEMİŞTİ

Zan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yetkililerinin kendisine yalan söyleyerek yardım göndermediğini anlatmıştı. Zan, yetkililere seslenerek, "Hakkımı helal etmiyorum. Bana yalan söyledi" ifadelerini kullanmıştı.