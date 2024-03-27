Gökhan Zan 'para sorunum yok' dedi, mal varlığını açıkladı

TİP Milletvekili Ahmet Şık geçtiğimiz gün Gökhan Zan’ın ses kaydıyla ilgili hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaştı.

Raporda ses kaydının deepfake, montaj değil gerçek olduğu bilgisine yer verildi.

Gökhan Zan T24’ten Candan Yıldız’a sorularını yanıtladı:

“TİP sizi istemiyor ama siz ısrarla TİP’in adayıyım diyorsunuz. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?” diye sorduğumda yanıtı şu oldu:

“Onur, şeref ve haysiyet meselesi. Kusura bakmasınlar çamur at izi kalsın, öyle bir dünya yok.”

Ses kaydıyla ilgili Adli Bilişim Uzmanı Cüneyt Üre’ye hazırlattığı raporu da sordum Zan’a.

Hazırlanan rapora göre, dolaşımda olan video kayıtlarındaki seslerin tonlama, hız ve vurgularında doğal olmayan bir değişiklik yok.

Gökhan Zan, özel bir şirketin hazırladığı raporun değersiz olduğunu savundu:

“Yeterli teknolojik ekipman olup olmadığı bile meçhul olan bir kişi. Hukuken hiçbir geçerliliği yoktur. Ben ses kayıtlarını savcılığa verdim. Hukuken bağlayıcılığı olan, Adli Tıp Ses ve Görüntü İnceleme İhtisas Kurulu’nun raporudur.“

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu’nun Adli Bilişim İhtisas Dairesi’nden söz ediyor Gökhan Zan…

Zan, ısrarla görüntü kaydının “sahte ve montaj” olduğunu iddia etti. Görüntülerde görünen numaranın kendisine ait olduğunu hatırlattığımda ise “Onu kriminal inceleme açıklayacak zaten” yanıtını verdi.

Söz konusu kayıtlarda AKP’li isimlerle Gökhan Zan arasında aracılık yaptığı iddia edilen Turgay Kocakaya’nın telaffuz ettiği 5 milyon dolar iddiası da vardı.

Gökhan Zan’a “Gelecek kaygınız var mı?” diye sorduğumda ekonomik durumunun güçlü olduğunu söyledi:

“Herhalde yok. Benim Hollanda'da, Kıbrıs'ta, Azerbaycan’da, İstanbul’da gayri menkul yatırımlarım var. Para sorunum yok. Yedi sülaleme yetecek param var.”