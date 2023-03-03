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Gökhan Zan'ın Hatay'daki depremden sonra Alanya'ya gelen akrabaları kazada öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde depremzedelerin bulunduğu otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 12:58
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Gökhan Zan'ı bir kez daha yıkan haber

Gökhan Zan'ın Hatay'daki depremden sonra Alanya'ya gelen akrabaları kazada öldü
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Emin Zan yönetimindeki 31 YD 233 plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolundaki kavşaktan döndüğü sırada T.E. idaresindeki 07 NT 799 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri otomobildeki İnci Güler'in (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekipleri, yaralılar Başak Güler (21), Ali Can Güler (23), Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan'ı ilçedeki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan Başak Güler ve Ali Can Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Alanya'ya geldikleri öğrenildi.

Kazada yaralanan depremzedeler Emin Zan, Çınar Zan, Fulya Zan ile Melis Bade Zan'ın, eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın kuzeninin ailesi olduğu öğrenildi.

Yaşamını yitiren İnci Güler, Başak Güler ve Ali Can Güler'in ise Gökhan Zan'ın kuzeninin eşinin akrabaları olduğu belirtildi.

Gökhan Zan, çok üzgün olduğunu söyleyerek, "Kuzenin ailesi, kazada yaralandı ancak kuzenimin eşinin akrabaları vefat etti. Çok üzgünüz. Kader, onları orada yakaladı" dedi.

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