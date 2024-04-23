Gökten çamur yağdı

Tekirdağ'da yaşanan olağandışı bir durum, gökyüzünden yağan çamur nedeniyle sokak aralarında park halinde bulunan araçların çamurla kaplanmasıyla gündeme geldi.

Çamur yağışı nedeniyle araçların üzeri adeta çamur tabakasıyla kaplanırken, bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını temizlemeye çalışırken, bazıları da oto yıkamacılara yönlendi. Ancak, çamur yağışının etkisi hala devam ediyor.

Oto yıkamacı Süleyman Kezci, aracını temizleyenler arasında yer alarak yaşanan durumu şu sözlerle dile getirdi: "Çamur yağmış, arabanın üstü komple camlar dahil çamur içindeydi, sabah arabayı yıkadım tekrar yıkamak zorunda kaldım. Mecbur çünkü çok kirli görünüyor. Bazı müşterilerimizde seçici oluyorlar. Arabanın pisliğinden dolayı binmiyorlar o yüzden yıkamak zorunda kalıyoruz." Bu durum, çamur yağışının yol açtığı pratik sıkıntıları ve vatandaşların yaşadığı zorlukları gözler önüne seriyor.