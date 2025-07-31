Gökyüzünde dehşet çığlık sesleri uçağı inletti. Korku dolu anlar

ABD merkezli Delta Hava Yolları’na ait Amsterdam seferi yapan yolcu uçağındaki murettebat ve yolcular gökyüzünde adeta kabusu yaşadı.

Salt Lake City’den Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a giden ‘DL56’ sefer sayılı uçak dün yerel saatle 20.00 sıralarında türbülansa maruz kaldı.

Büyük korkuya kapılan yolcuların çığlık sesleri uçağın içinde yankılandı. Deneyimli mürettebat bile panik yaşadı. Yolculardan bazıları sağa sola çarparak yaralandı. Airbus A330-900 tipi uçak Minneapolis–Saint Paul Uluslararası Havalimanı’na yönlendirildi.

Delta’nın açıklamasında, “Varışta tıbbi ekipler, yolcu ve kabin ekibini değerlendirdi. 25 kişi hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı” ifadeleri kullanıldı.

Delta, olay sonrası yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak için ‘Delta Care Team’ adlı özel bir ekibin görevlendirildiğini kaydetti. Uçakta kaç yolcu ve mürettebatın bulunduğuna dair bilgi paylaşılmadı.