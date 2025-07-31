Gökyüzünde dehşet çığlık sesleri uçağı inletti. Korku dolu anlar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gökyüzünde dehşet çığlık sesleri uçağı inletti. Korku dolu anlar

ABD’den, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a giden uçak türbülansa girdi. Çığlık sesleri uçağın içinde yankılandı. Sağa sola çarpan yolculardan 25'i yaralandı. Uçak acil iniş yaptı.

ABD merkezli Delta Hava Yolları’na ait Amsterdam seferi yapan yolcu uçağındaki murettebat ve yolcular gökyüzünde adeta kabusu yaşadı.

Salt Lake City’den Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a giden ‘DL56’ sefer sayılı uçak dün yerel saatle 20.00 sıralarında türbülansa maruz kaldı.

uuuuuuu.jpg

Büyük korkuya kapılan yolcuların çığlık sesleri uçağın içinde yankılandı. Deneyimli mürettebat bile panik yaşadı. Yolculardan bazıları sağa sola çarparak yaralandı. Airbus A330-900 tipi uçak Minneapolis–Saint Paul Uluslararası Havalimanı’na yönlendirildi.

842484.jpg

Delta’nın açıklamasında, “Varışta tıbbi ekipler, yolcu ve kabin ekibini değerlendirdi. 25 kişi hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı” ifadeleri kullanıldı.

Delta, olay sonrası yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak için ‘Delta Care Team’ adlı özel bir ekibin görevlendirildiğini kaydetti. Uçakta kaç yolcu ve mürettebatın bulunduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

2222222.jpg

Son Haberler
Komisyon tiyatrosu için canlı yayın talebi!
Komisyon tiyatrosu için canlı yayın talebi!
İhracattan iyi haber! 78 milyon 688 bin dolar
İhracattan iyi haber! 78 milyon 688 bin dolar
Cehennem sıcakları sinirleri zıplatıyor! Bilimsel kanıtlar ortaya çıktı
Cehennem sıcakları sinirleri zıplatıyor! Bilimsel kanıtlar ortaya çıktı
Süper Lig ekibi futbolcuyu tehdit mi etti? Vahim iddia
Süper Lig ekibi futbolcuyu tehdit mi etti? Vahim iddia
Osmaniye’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı yaralılar var
Osmaniye’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı yaralılar var