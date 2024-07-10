Gökyüzünde nefes kesen evlilik teklifi

Kaynak: İHA
Gökyüzünde nefes kesen evlilik teklifi

Yamaç paraşütü pilotu Fatih Yakıcı, kız arkadaşı Tutku Güner'e paraşüt ile havada evlenme teklif etti. Bu romantik anlar sosyal medyada hızla yayılarak beğeni topladı.

Yamaç paraşütü pilotu Fatih Yakıcı, kız arkadaşı Tutku Güner'e unutulmaz bir evlilik teklifi yaparak sosyal medyada büyük ilgi topladı. Yakıcı, kız arkadaşını bir yamaç paraşütü macerasına davet etti ve çift, gökyüzünde süzülürken sürpriz bir şekilde evlenme teklifini gerçekleştirdi.

Fatih Yakıcı, havada "Benimle evlenir misin?" yazılı bir pankart açarak Tutku Güner'e evlenme teklif etti. Bu romantik anlar, çiftin yanındaki diğer paraşütçüler tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede viral olan video, izleyenler tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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