Gol demek o demekti! Yeni takımı şaşırttı

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Süper Lig'in emektar golcülerinden Mustafa Pektemek Gebzespor ile anlaştı.

2026 Futbol Sezonu'nda 2. Lig Kırmızı Grupta Mücadele edecek olan Güzide Gebze Spor, golcü sorununu Mustafa Pektemek transferiyle ortadan kaldırdı.

Sakaryaspor, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Başakşehir, Alanya, Kasımpaşa, Kayseri, Eyüpspor ve Pendikspor takımlarında forma giyen ve 'Pektemek gol demek' tezahuratıyla anılan 37 yaşındaki Mustafa Pektemek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Mustafa Pektemek geçen sezon Trendyol 1. Lig'de Pendikspor formasıyla 25 maçta görev almış ve 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

