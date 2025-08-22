Gol demek o demekti! Yeni takımı şaşırttı

2026 Futbol Sezonu'nda 2. Lig Kırmızı Grupta Mücadele edecek olan Güzide Gebze Spor, golcü sorununu Mustafa Pektemek transferiyle ortadan kaldırdı.

Sakaryaspor, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Başakşehir, Alanya, Kasımpaşa, Kayseri, Eyüpspor ve Pendikspor takımlarında forma giyen ve 'Pektemek gol demek' tezahuratıyla anılan 37 yaşındaki Mustafa Pektemek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Mustafa Pektemek geçen sezon Trendyol 1. Lig'de Pendikspor formasıyla 25 maçta görev almış ve 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.