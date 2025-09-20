Gol düellosunda düğüm 90+4'te çözüldü

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa Futbol Kulübü ve Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.

16.dakikada ev sahibi Manisa FK öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazdan Burak Süleyman’ın kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top kaleci Birkan Tetik’in sağından filelerle buluştu: 1-0

18. dakikada Burak Süleyman, sol kanat son çizgide rakibinden sıyrılarak topu müsait pozisyondaki arkadaşı Yusuf Talum’un önüne bıraktı. Talum’un ceza sahası içi sol çaprazdan düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

İKİ PENALTI KARARI ÇIKTI

Esenler Erokspor, 31. dakikada penaltı kazandı. Alperen’in kullandığı köşe vuruşunda Manisa FK savunmasında Ayberk topu uzaklaştırmak isterken elle müdahalede bulundu. Hakem Melih Kurt penaltı kararı verdi.

33. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Kanga, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

50. dakikada hızlı gelişen Manisa FK atağında Ayberk, rakip ceza sahası içerisinde Faye tarafından yapılan müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem Melih Kurt, maçta bir kez daha penaltı kararı verdi.

55. dakikada penaltı atışını kullanan Benrahou, topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu: 3-1

61.dakikada Amilton’un sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde savunmadan önce topa ayak koyan Kayode’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2

75'TE SKORU EŞİTLEDİLER, 90+4'TE KAZANDILAR

75. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahası içerisine giren Berat, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Boşta kalan topu iyi takip eden Kayode, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-3

90+4.dakikada Berat’ın sol kanattan ortaladığı topa arka direkte Mikail kafayla altıpasın içerisine indirdi. Kale çizgisinin önünde boşta kalan topa Catakovic’in sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe de çarparak ağlarla buluştu: 3-4

Mücadeleyi Esenler Erokspor 4-3 kazandı.