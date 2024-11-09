Gol düellosunu kazanan Antalyaspor. Antalyaspor 3-2 Bodrum FK

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor evinde Bodrum FK’yi konuk etti. Gol düellosuna sahne olan maçı Antalyaspor 3-2 kazandı. Antalyaspor bu galibiyetle ligde iç sahada iki maç sonra kazanırken puanını 14 yaptı. Ligde üst üste dördüncü kez puan kaybeden Bodrum FK ise 11 puanda kaldı.



İLK YARIDA GERİ DÖNÜŞ

Mücadelenin 13. dakikasında konuk Bodrum FK Fredy ile öne geçti.



Antalyaspor 24'te Soner Dikmen'le skora dengeyi getirirken Adolfo Gaich 35'te takımını öne geçirdi. Ev sahibi ekipte 45+2'de Sam Larsson ağları havalandırdı ve Antalyaspor devreye 3-1 önde girdi.



İkinci yarıda Bodrum FK 59'da George Puşcaş'la farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda skor değişmezken Antalyaspor sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.