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En sert kışını yaşayan ABD'de göl kenarındaki evler bile buz tuttu

ABD-Kanada sınırındaki kasabanın Erie Gölü kıyısındaki evler, gölden esen rüzgarlar nedeniyle beyaza büründü.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 21:30
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Göl kenarındaki evlerin bile buz tuttuğu ABD en sert kışını yaşıyor

En sert kışını yaşayan ABD'de göl kenarındaki evler bile buz tuttu
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Kanada-ABD sınırındaki Erie Gölü kıyısındaki evler, kar fırtınası sonrası buzla kaplandı.

Gölden kasabaya doğru esen çok şiddetli rüzgarlar sebebiyle göle yakın evlere büyük su kütleleri sıçradı. Sıcaklık sıfırın altında olduğu için su, evlerin üzerinde sızdırmaz biçimde dondu ve olağanüstü bir görsel etki yarattı.

OLUŞAN MANZARA TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Donmuş cepheler kısa sürede turistlerin ilgi odağı haline geldi. Yetkililer dikkatli olunmasını istedi. Bölgedeki sıcaklıkların önümüzdeki birkaç gün içinde artması bekleniyor.

Yetkililer şimdi buz ve karın erimesi sonrasına hazırlık yapıyor. Erie İlçesi İç Güvenlik Acil Servis Departmanı Komiseri Dan Neaverth Jr. düzenlediği basın toplantısında, yetkililerin olası sellere hazırlanmak için önlemler aldığını söyledi. Neaverth, "Hızlı bir erime potansiyeline odaklandık, tüm önlemlerimizi aldık" dedi.

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