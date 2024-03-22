Gol makinesi Icardi gözünü rekora dikti

Galatasaray’ın golcü yıldızı Mauro Icardi, Kasımpaşa karşısında fileleri havalandırarak geçen sezonki gol sayısına ulaştı. Sakatlıklara rağmen formunu koruyan Icardi, şimdiden 23 gol barajını aştı.

Her maçta istikrarlı performans

Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 64 maçta 46 gol ve 18 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Her maçta skor üretmeyi başaran Arjantinli yıldız, takımının en değerli hücum opsiyonu haline geldi.

Hagi’nin rekoruna göz dikti

Maç başına düzenli olarak skor katkısı sağlayan Icardi, Galatasaray’ın en çok gol atan yabancı oyuncuları arasında dördüncü sıraya yükseldi. Kasımpaşa maçındaki golüyle Sneijder’i geride bırakan 31 yaşındaki forvet, Hagi’nin 72 golle lider olduğu listede, 61 golle Baros ve 51 golle Gomis’in ardından üçüncü sıraya yerleşti.

Icardi, maç başına gol oranında takımının en verimli golcüsü konumunda.