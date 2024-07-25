Gölcük Gölü'nde balık ölümleri başladı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ziyaretçilerin akınına uğrayan Gölcük Gölü'nün şu sıralar bakımsızlığı göze çarpıyor.

Özellikle hafta sonu oldukça kalabalık olan doğa harikası gölde, son zamanlarda balık ölümleri yaşanmaya başladı. Göldeki yüzlerce balığın ölü olarak kıyıya vurduğu görüldü. Vatandaşlar, durumdan ötürü tedirgin olurken, konuyla ilgili gölden numune alındığı ve ölümlerin nedeninin araştırıldığı ifade edildi.

"YETKİLİLERE HABER VERDİM"

İşletmecilik yapan Semih Akçam, balık ölümleri nedeniyle üzgün olduğunu aktardı. Akçam, “Ölümleri görünce yetkilere haber verdim ve suyun analizi yapıldı” diye konuştu.

Yine farklı bölge esnafı da, daha çok ilgi gösterilmesi gerektiğini söyledi.