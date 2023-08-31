Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Kocaeli'nin Gölcük ilçesinin Kaymakamı Yusuf Özdemir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören, Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir (63) evinde rahatsızlanmasının ardından ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi

Ambulansla alınarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürülen Yusuf Özdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Durumu haber alan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer hastaneye gelerek, kaymakamın ailesine taziyelerini iletti.

Öte yandan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolasıyla ilçede düzenlenecek etkinlikleri iptal etti.

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