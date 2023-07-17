Gölde boğuldu diye aranıyordu yürüyerek geldi

Bursa'da 73 yaşındaki adamdan 4 saat boyunca haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı. Jandarma ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği alanın farklı bölgesinden yüzerek çıkan adam herkesi yüreğine su serpti.

Gölde boğuldu diye aranıyordu yürüyerek geldi

İHA'nın haberine göre, Bursa'nın İnegöl ilçesinden İznik Göllüce Mahallesi'ne hafta sonunu değerlendirmek için gelen 73 yaşındaki Mustafa Hüseyinoğlu, yüzmek için göle girdi.

Gölde yaklaşık 4 saat kalan yaşlı adamdan ses çıkmayınca yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Fakat yaşlı adam, arama ekipleri kendisini ararken gölden yüzerek çıktı. Hüseyinoğlu, "Suda biraz zorluk yaşadım. Ama yüzmek bana keyif veriyor. Sonra biraz ileriden çıkıp geldim" dedi.

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