Gölden bir kamyon çöp çıktı. 40 derecede çöp toplayan bu iyi insanlardan utanın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gölden bir kamyon çöp çıktı. 40 derecede çöp toplayan bu iyi insanlardan utanın

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Bafa Gölü'nün ekosistemini korumak ve farkındalık oluşturmak isteyen doğaseverler, 40 dereceyi aşan sıcaklara rağmen Bafa Gölü Tabiat Parkı'ndaki çöpleri topladı. Yapılan temizlik sonunda bölgeden bir kamyon çöp çıkarıldı.

Türkiye'nin doğa ve tarih açısından en güzel göllerinden biri olan Bafa Gölü, birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaya devam ederken, Dünya Çevre Günü kapsamında bir araya gelen doğaseverler barındırdığı su kuşu sayısı nedeniyle Ramsar kriterlerini de sağlayan gölün ekosistemine dikkat çekti.

Gerçekleştirilen çevre temizlik etkinliğinde bir araya gelen doğaseverler, ellerine aldıkları çöp poşetleriyle Bafa Gölü Tabiat Parkı'nın Serçin bölümündeki çöpleri topladı.

40 dereceyi aşan hava sıcaklığına rağmen duyarsız kalmayan doğaseverler, bölgede detaylıca temizlik yaparak hem çöpleri topladı hem de farkındalık oluşturdu.

Etkinlik esnasında bir kamyon çöp çıkarıldığını ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; “Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin en güzel göllerinden biri olan Bafa Gölü Tabiat Parkı'nın Serçin bölümünde, çevre temizlik etkinliği yapıldı. Çevre temizlik etkinliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın İl Şube Müdürlüğü, Söke Belediyesi, Serçin Muhtarlığı, Serçin Ekoturizm Merkezi ve EKODOSD derneği ile birçok kurum ve kuruluşun işbirliğiyle gerçekleştirildi. Kuşların ve yılan balıklarının yoğun görüldüğü Bafa Gölü'nün Serçin bölümünde balıkçı barınağının kuzeyinde ve güneyinde gerçekleştirilen çevre temizliğinde, plastik ağırlıklı olarak bir kamyon çöp çıkarıldı. Yaklaşık 40 dereceyi aşan aşırı sıcaklık olsa da duyarlı doğaseverler tarafından göl ekosistemini olumsuz etkileyecek tüm çöpler toplandı. İşbirliğiyle yapılan çevre temizlik etkinliğinin amacı, Aydın bölgesinin önemli doğa alanlarından biri olan Bafa Gölü'ne dikkat çekmek ve doğal ekosisteminin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için farkındalık oluşturmaktır” dedi.

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