Goldman Sachs S&P 500 tahmini yükseltti

David Kostin liderliğindeki bir ekip, müşterilere yazdığı bir notta, "Artan kar tahminleri revizyonun itici gücüdür" ifadelerine yer verildi.

Kostin şimdi S&P 500'ün bu yılın sonunda 5.200'e yükselebileceğini ve tahminini aralık ortasında tahmin ettiği 5.100 seviyesinden yaklaşık yüzde 2 artırmış oluyor. Yeni hedef cuma günkü kapanışa oranla yüzde 3,9'luk bir sıçramayı ima ediyor.

Kasım ayında başlangıçta S&P 500'ün bu yılın sonuna kadar 4.700'e ulaşacağını tahmin etmişti.

Goldman'ın 2024'te S&P 500 için 5.200 fiyat hedefi şu anda Wall Street'teki en yüksekleri arasında yer alıyor.