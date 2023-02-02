2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Dünyaca ünlü iki bankadan ‘seçim’ tahmini: Faizler artacak

Dünyaca ünlü iki bankadan ‘seçim’ tahmini: Faizler artacak

ABD merkezli yatırım bankaları JP Morgan ve Goldman Sachs, Türkiye’de seçimler sonrasında politika faizinin yüzde 30’un üstüne çıkmasını bekliyor.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 00:17
Takip Et

Goldman Sachs ve JP Morgan’dan 'seçim' tahmini: Faizler artacak

Dünyaca ünlü iki bankadan ‘seçim’ tahmini: Faizler artacak
+
Aa
-

Merkez Bankası, kur krizini tetikleyen 2021 Eylül-Aralık arasındaki 500 baz puanlık faiz indiriminin ardından Ocak 2022 itibariyle bu sürece son vermişti.

Daha sonra Merkez Bankası, Ağustos toplantısında yüzde 80’i aşan resmi enflasyona rağmen uzun bir aradan sonra politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13’e çekmişti. Merkez Bankası, bu indirimi ekonomik aktivitede yavaşlamayı neden göstererek yapmıştı. Benzer gerekçelerle Eylül’de 100, Ekim’de 150 baz puanlık indirim gelmişti. Kasım’da da 150 baz puanlık indirimle faiz tek haneye inmişti. PPK, bununla birlikte faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiğini bildirmişti.

Seçimlere kadar bu politikada değişiklik beklenmiyor. Ancak Batılı ülkelerin bankaları gözünü seçim sonrasına dikmiş durumda.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE POLİTİKA FAİZİNİN YÜZDE 30'A ÇIKARILMASI BEKLENİYOR

Bloomberg ajansından Beril Akman’ın haberine göre bankalar bu konuya ikiye bölünmüş durumda.

Ancak JP Morgan ve Goldman Sachs gibi yatırım bankalarının öngörüsü, seçim sonrasında politika faizinin yüzde 30’a ya da mevcut seviyenin üç katına çıkaracağı yönünde.

Bu bankalara göre Merkez Bankası, son yıllarda görülmemiş oranda bir artışa gidebilir.

Reuters’a göre İspanya merkezli BBVA’nın CEO’su Onur Genç de benzer fikirde. Genç, konuyla ilgili, ”Türkiye’de belirsizlikler azaldığında faiz ve mevduatların artmasını bekliyoruz” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
1
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
2
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
3
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
4
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
5
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
6
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
7
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Pierre Loti Fransız Lisesi güvenlik nedeniyle kapatıldı
﻿Pierre Loti Fransız Lisesi güvenlik nedeniyle kapatıldı
﻿Pierre Loti Fransız Lisesi güvenlik nedeniyle kapatıldı
﻿Mısır’da hastane yangını 3 ölü, 32 yaralı
﻿Mısır’da hastane yangını 3 ölü, 32 yaralı
﻿Mısır’da hastane yangını 3 ölü, 32 yaralı
﻿Avusturya tüm COVID-19 tedbirlerini Haziran'a kadar kaldıracak
﻿Avusturya tüm COVID-19 tedbirlerini Haziran'a kadar kaldıracak
﻿Avusturya tüm COVID-19 tedbirlerini Haziran'a kadar kaldıracak
﻿Taksicinin yangına müdahale eden itfaiyecilerden tuhaf isteği
﻿Taksicinin yangına müdahale eden itfaiyecilerden tuhaf isteği
﻿Taksicinin yangına müdahale eden itfaiyecilerden tuhaf isteği
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.