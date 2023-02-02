Dünyaca ünlü iki bankadan ‘seçim’ tahmini: Faizler artacak

Merkez Bankası, kur krizini tetikleyen 2021 Eylül-Aralık arasındaki 500 baz puanlık faiz indiriminin ardından Ocak 2022 itibariyle bu sürece son vermişti.

Daha sonra Merkez Bankası, Ağustos toplantısında yüzde 80’i aşan resmi enflasyona rağmen uzun bir aradan sonra politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13’e çekmişti. Merkez Bankası, bu indirimi ekonomik aktivitede yavaşlamayı neden göstererek yapmıştı. Benzer gerekçelerle Eylül’de 100, Ekim’de 150 baz puanlık indirim gelmişti. Kasım’da da 150 baz puanlık indirimle faiz tek haneye inmişti. PPK, bununla birlikte faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiğini bildirmişti.

Seçimlere kadar bu politikada değişiklik beklenmiyor. Ancak Batılı ülkelerin bankaları gözünü seçim sonrasına dikmiş durumda.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE POLİTİKA FAİZİNİN YÜZDE 30'A ÇIKARILMASI BEKLENİYOR

Bloomberg ajansından Beril Akman’ın haberine göre bankalar bu konuya ikiye bölünmüş durumda.

Ancak JP Morgan ve Goldman Sachs gibi yatırım bankalarının öngörüsü, seçim sonrasında politika faizinin yüzde 30’a ya da mevcut seviyenin üç katına çıkaracağı yönünde.

Bu bankalara göre Merkez Bankası, son yıllarda görülmemiş oranda bir artışa gidebilir.

Reuters’a göre İspanya merkezli BBVA’nın CEO’su Onur Genç de benzer fikirde. Genç, konuyla ilgili, ”Türkiye’de belirsizlikler azaldığında faiz ve mevduatların artmasını bekliyoruz” dedi.