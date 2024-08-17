Goldman Sachs'ten BitCoin ETF'lerine büyük yatırım

İki banka, Ocak 2024'te işlem görmeye başlayan ürünlere yatırım yapan hedge fonları ve finans danışmanlarından oluşan bir gruba katıldı.

Goldman Sachs, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı ve 13-F olarak bilinen üç aylık bildirimde, spot bitcoin fiyatına bağlı olarak yakın zamanda piyasaya sürülen ETF'lerden yaklaşık 418 milyon dolar elde ettiğini bildirdi.

Bu meblağın büyük kısmı iShares Bitcoin Trust'taki (IBIT.O) yaklaşık 7 milyon hisseyi yansıtıyor. 30 Haziran'daki çeyrek sonu itibarıyla yaklaşık 238 milyon dolar değerinde olan Goldman ayrıca Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF ve Invesco Galaxy Bitcoin ETF'de (BTCO.Z) önemli miktarda hisse aldı.

Morgan Stanley ayrıca BlackRock'ın iShares bitcoin ETF'sini de destekledi ve 30 Haziran itibarıyla 188 milyon dolar değerinde olan 5,5 milyon hisse senedini açıkladı. Banka ayrıca Ark 21Shares Bitcoin ETF'sindeki (ARKB.Z) daha küçük hisseleri de açıkladı.

Bu yılın başlarında Bitcoin ETF'lerinde pozisyon açan bazı hedge fonlarının, ikinci çeyrek boyunca pozisyonlarını ayarladıkları, dosyalamalar sonucunda ortaya çıktı.

New York merkezli Hunting Hill Global Capital, hem Grayscale hem de Fidelity ETF'lerine olan pozisyonunu azalttı, ancak 30 Haziran itibarıyla Bitwise Bitcoin ETF'sinde (BITB.P) 18,32 milyon dolarlık bir hisseye sahipti ve BlackRock'ın ETF'sinde 25,6 milyon dolarlık yeni bir pozisyon elde etti.

New York merkezli Millennium Management LLC, ilk çeyrekte hisse sahibi olduğu beş Bitcoin ETF'sinden üçündeki pozisyonlarını azalttığını, Ark 21Shares ETF'sindeki pozisyonunun ise değişmediğini ve Bitwise ürünündeki hisselerini ilk çeyreğin sonundaki yaklaşık 1,2 milyon hisseden yaklaşık 2 milyon hisseye çıkardığını açıkladı.

Genel olarak, hedge fonunun ikinci çeyreğin sonunda bitcoin ETF'lerine yatırdığı yaklaşık 1,15 milyar dolar vardı, bu da birinci çeyreğin sonunda açıkladığı 2 milyar dolardan azdı.