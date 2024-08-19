Goldman’dan ABD yorumu

Kaynak: Haber Merkezi
Goldman’dan ABD yorumu

Goldman Sachs ekonomistleri, ABD’nin 2025’te resesyona girme olasılığını yüzde 25’ten yüzde 20’ye çekti.

Geçtiğimiz günler ABD tarafında yaşanan resesyon endişeleri piyasalarda panik yarattı. Piyasalar resesyon endişesi endişesiyle sert düşüşler verdi.
Goldman Sachs ekonomistleri, geçen hafta açıklanan güçlü perakende satışlar ve iyimser işsizlik başvuruları verilerini değerlendirerek ABD’nin 2025’te resesyona girme olasılığını yüzde 25’ten yüzde 20’ye düşürdü.
Jan Hatzius eşliğinde ekonomistler cumartesi günü müşterilerine ilettikleri notta, 6 Eylül’de açıklanacak ağustos ayı istihdam raporunun “makul ölçüde iyi” görünmesi durumunda, resesyon olasılığının yüzde 15’e inebileceğini vurguladılar.
Goldman ekonomistleri aynı zamanda, Fed’in eylüldeki politika toplantısında faizleri 25 baz puan indireceğine inandıklarını, fakat bir sonraki tarım dışı istihdam verisinin olumsuz sürpriz yapmasının 50 baz puanlık bir indirimi tetikleyebileceğinin dile getirdi.

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